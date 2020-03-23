Ezgi Mola’dan sonra Tolgahan Sayışman’dan da kiracılarına destek

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle evlerinden çıkmama kararı alan oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından bir iyilik hareketi başlatarak herkesten destek olmalarını istedi. İki evi olan Mola, kiracılarından Nisan ayında kira almayacağını söyledi. Ezgi Mola'ya ilk destek meslektaşı Tolgahan Sayışman'dan geldi.

9 KİRACISINDAN KİRA ALMAYACAK

Ezgi Mola, Instagram hesabından bir video yayınlayarak iki kiracısından nisan ayında kira almayacağını açıkladı ve ev sahiplerine "Sizden de böyle adımlar bekliyorum" çağrısında bulundu. Ardından benzer bir haber Tolgahan Sayışman'dan geldi. Eşi Almeda Abazi'ye de danışan Sayışman, üçü Amerika'da, altısı Türkiye'de bulunan dokuz mülkü için kiracılarından iki ay boyunca kira almayacağını söyledi.

Kaynak: Hürriyet