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Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek

Oyuncu Ezgi Mola'nın iyilik hareketi kampanyasına destek olan Tolgahan Sayışman, üçü Amerika'da bulunan altısı da Türkiye'de olan 9 mülkü için 2 ay kira almayacak.

23.03.2020 08:48 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:50

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle evlerinden çıkmama kararı alan oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından bir iyilik hareketi başlatarak herkesten destek olmalarını istedi. İki evi olan Mola, kiracılarından Nisan ayında kira almayacağını söyledi. Ezgi Mola'ya ilk destek meslektaşı Tolgahan Sayışman'dan geldi.

9 KİRACISINDAN KİRA ALMAYACAK

Ezgi Mola, Instagram hesabından bir video yayınlayarak iki kiracısından nisan ayında kira almayacağını açıkladı ve ev sahiplerine "Sizden de böyle adımlar bekliyorum" çağrısında bulundu. Ardından benzer bir haber Tolgahan Sayışman'dan geldi. Eşi Almeda Abazi'ye de danışan Sayışman, üçü Amerika'da, altısı Türkiye'de bulunan dokuz mülkü için kiracılarından iki ay boyunca kira almayacağını söyledi.

Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek
Ezgi Mola’dan sonra Tolgahan Sayışman’dan da kiracılarına destek

Kaynak: Hürriyet

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi, Magazin

Haberin Videosu :

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek

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Yorumlar (12)
IHTIYAR:BAZEN İNSANLIĞINIZI ANLIYOK LAA
Cevap Yaz 0 1
SÜMBÜLLÜ:Ülke olarak çok tırmalarız. Parayı bulan fabrika açmıyor, bir icad yapmıyor, teknoloji yatırımı yapmıyor, tarım yapmıyor, peki ne yapıyor? En kolay yol ev al ver kiraya yan gel yat kahraman ol. Memlekete ne faydanız var sizin gereksizler. .
Cevap Yaz 0 1
AAA:Biz bunları izledikçe zengin oluyorlar yaptıkları ne uyduruk rol yapmak
Cevap Yaz 0 1
ZZ:Mülke bak hayat bunlara güzel bizde üç kuruş la nasıl geçineceğiz diye kara kara düşünüyoruz
Cevap Yaz 0 1
0131:bu neyin showu simdi. . . o evlerde oturupta kira verebilenler zaten zengin insanlar. . . kirayi al , o parayla fakirlere durumu iyi olmayanlara maske dagit su dagit ilac dagit. . . iki ay kira almiyacakmis . . . lan bi git sövdürme kendine. . . . .
Cevap Yaz 3 11
ÇUKUROVALI:Hükumetimiz den de bekliyoruz . En azından üç dört ay , su , elektrik , paralarını kendi ödemeli. .
Cevap Yaz 0 27
MERT ÖREN:Hemfikirim.
1 10
BU NE LAN:o haaa. 3''ü amarikada, 6''sı Türkiyede 9 mülk. ulan bu adamın da ha yaşı ne, başı ne. 30 yıllık memurum. daha başımı sokacak bi evim olmadı.
Cevap Yaz 3 23
ŞŞŞ:adamın yaşına değil aklına bakmak gerekiyor kardeş. adam parasını kullanmayı bilmiş karıyla kızla yememiş ve sonuç ortada birde iyi kazanıyor bu adamlar yani çok normal , senin 30 yılda memur maaşı ile bi ev alamaman da senin beceriksizliğin kusura bakma kardeş.
15 12
ZİYAA:Aferin
Cevap Yaz 1 6

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