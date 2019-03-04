Ezgi Mola, Sevgilisiyle İlk Kez El Ele Görüntülendi!

Güzel oyuncu Ezgi Mola, 5 aydır birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Aksakallı ile ilk kez el ele görüntülendi.

"KANDIRDIM NAZLI YARİ"

Ezgi Mola, 5 aydır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı ile Kenan Doğulu konserini izledi. Mustafa Aksakallı, "Artık Kenan'ın en sevdiğim şarkısı 'Kandırdım nazlı yari/Sonunda çılgın sözlerle'. Bu aralar dilimden düşmüyor'' dedi. Sonra sevgilisi Ezgi Mola'ya dönüp gülümsedi.

EZGİ MOLA KİMDİR ?

29 Mart 1983, İstanbul doğumludur. Ezgi Mola 2000 yılında Akademi İstanbul'da eğitimine başladı. Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel'den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel'in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı. 2005 Kasımında BKM Atölye'ye katıldı.

2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkân Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.

2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı.