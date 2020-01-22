Ünlü sunucu Ezgi Sertel bebeğine kavuştu. 2018 yılında evlenen Sertel, anne olma heyecanını yaşadı. Müjdeli haber sonrası Magazin gündeminde geniş yer bulan Ezgi Sertel hakkında Ezgi Sertel kimdir Ezgi Sertel hayatı ve biyografisi Ezgi Sertel kaç yaşında gibi aramalar yapıldı. İşte Ezgi Sertel'in merak edilenleri…

EZGİ SERTEL KİMDİR

Ezgi Sertel Doğum Tarihi: 1 Ekim 1981

Ezgi Sertel Kaç Yaşında: 38 yaşında

Ezgi Sertel Nereli: Safranbolu

Ezgi Sertel Eş: Ozan Çobanoğlu (e. 2016)

Ezgi Sertel TV şovları: Tek Türkiye, Ezgi Sertel ile Lezzetin Haritasi

EZGİ SERTEL HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!

Ezgi Sertel 1 Ekim 1981'de Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Tek Türkiye dizisinde oynadığı Zeynep Öğretmen karakteriyle tanınmıştır. Daha sonra Tek Türkiye dizisinden ayrılmıştır. 2006 yılında yayına giren Yağmurdan Sonra adlı dizide Leyla öğretmen karakteriyle izleyici karşısına geçmiştir. Oyunculuğun yanı sıra Sunuculukta yapan Ezgi Sertel Show TV'de yayınlanan Lezzet Haritası isimli programla Anadolu'da birçok şehri dolaşarak o şehrin yemeklerini ve kültürünü tanıtmıştır. Halen Star TV'de aynı programla sunuculuğa devam etmektedir.

Oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evlidir. Ocak 2020'de, erkek ikizleri Tibet ve Mert dünyaya geldiler.