Ezgin Aydın Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KOCAELİ GÖLCÜK belediye başkan adayı olan Ezgin Aydın isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KOCAELİ GÖLCÜK ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Ezgin Aydın isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KOCAELİ GÖLCÜK adayı Ezgin Aydın kimdir? Bağımsız KOCAELİ GÖLCÜK adayı Ezgin Aydın yüzde kaç oy aldı?

Ezgin Aydın Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KOCAELİ GÖLCÜK belediye başkan adayı olarak gösterilen Ezgin Aydın GÖLCÜK ilçesinde % 1,17 oranında oy almıştır. GÖLCÜK ilçesinde % 1,17 oranında oy olan Ezgin Aydın adlı Bağımsız adayı toplamda 1.142 adet oy sayısına ulaştı.

Ezgin Aydın Kimdir?

Ezgin Aydın, 1981 yılında Şırnak'ta doğdu. 36 yılıdır Gölcük'te ikamet eden Aydın, İmam Hatip mezunudur.1996 yılında Gölcük Ülkü Ocakları'da aktif olarak siyasi hayata adım attı. 10 yıla yakın bir sürede yine Gölcük'te Ülkü Ocakları yöneticiliği yaptı.18 sene Milliyetçi Hareket Parti Üyesi olan Aydın, herhangi bir siyasi oluşumun içerisinde şuan da yer almamaktadır. 1997'den 2003 yılına kadar çeşitli kafe ve çay salonlarında çalıştı. 2011'den 2016'ya kadar kendisine ait Ezgin Çay Salonunu işletti.

Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Ezgin Aydın, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Kocaeli Gölcük Bağımsız Belediye Başkan Adayı oldu.

KOCAELİ GÖLCÜK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.