Ezgi Eyüboğlu, eski eşiyle aşk yaşadığı söylenen Demet Özdemir'le pişti oldu

Aşklarını kameralardan uzak yaşayan Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu çifti, 14 Mayıs 2016 yılında muhteşem bir düğünle dünya evine girdi. Ancak örnek çift olarak gösterilen ikili, geçtiğimiz aylarda tek celsede boşandı. Önceki gün Harbiye'de düzenlenen konsere giden Eyüboğlu, eski eşiyle Bodrum'da görüntülenen ve aşk yaşadığı söylenen Demet Özdemir'le pişti oldu.

DEMET'LE BODRUM'DA GÖRÜNTÜLENDİLER

Üç yıl önce rol aldıkları dizide tanışan ve nikah masasına oturan Ezgi Eyüboğlu-Kaan Yıldırım çifti, ortak aldıkları karar doğrultusunda geçtiğimiz Haziran ayında boşandı. Boşanmadan kısa bir süre sonra Bodrum'da bir araya gelen oyuncu Demet Özdemir ile Yıldırım'ın aşk yaşadığı iddia edildi.

SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ

Harbiye'de konser veren Oğuzhan Koç'u dinlemeye giden Demet Özdemir ve Ezgi Eyüboğlu'nun neredeyse yan yana oturması gerilimi arttırdı. Kaan Yıldırım'la yakınlaştığı iddia edilen Demet Özdemir'le Ezgi Eyüboğlu'nun arasında sadece bir kişinin oturması dikkat çekti. Gece boyunca ikilinin arasında soğuk rüzgarlar esti. Eyüboğlu'nun bir ara Demet Özdemir'in oturduğu yere ters bir şekilde bakması ise gerilim dolu anları tırmandırdı.

AŞK İDDİALARINI YALANLADI

Muhabirlerin 'Kaan Yıldırım'la aşk yaşıyor musunuz?' sorusu Demet Özdemir'i kızdırdı. Hemen yanında Ezgi Eyüboğlu'nun oturduğunu bilen Demet Özdemir, "Daha önce de söyledim, öyle bir şey yok. Böyle bir yerde böyle konuları konuşmayalım" diyerek sert çıktı.