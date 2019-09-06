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Ezgi Eyüboğlu, eski eşiyle aşk yaşadığı söylenen Demet Özdemir'le pişti oldu

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, iki ay önce boşandığı Kaan Yıldırım ile hakkında aşk iddiaları çıkan Demet Özdemir'le İstanbul Harbiye'de düzenlenen konserde pişti oldu.

06.09.2019 07:32

Aşklarını kameralardan uzak yaşayan Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu çifti, 14 Mayıs 2016 yılında muhteşem bir düğünle dünya evine girdi. Ancak örnek çift olarak gösterilen ikili, geçtiğimiz aylarda tek celsede boşandı. Önceki gün Harbiye'de düzenlenen konsere giden Eyüboğlu, eski eşiyle Bodrum'da görüntülenen ve aşk yaşadığı söylenen Demet Özdemir'le pişti oldu.

DEMET'LE BODRUM'DA GÖRÜNTÜLENDİLER

Üç yıl önce rol aldıkları dizide tanışan ve nikah masasına oturan Ezgi Eyüboğlu-Kaan Yıldırım çifti, ortak aldıkları karar doğrultusunda geçtiğimiz Haziran ayında boşandı. Boşanmadan kısa bir süre sonra Bodrum'da bir araya gelen oyuncu Demet Özdemir ile Yıldırım'ın aşk yaşadığı iddia edildi.

SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ

Harbiye'de konser veren Oğuzhan Koç'u dinlemeye giden Demet Özdemir ve Ezgi Eyüboğlu'nun neredeyse yan yana oturması gerilimi arttırdı. Kaan Yıldırım'la yakınlaştığı iddia edilen Demet Özdemir'le Ezgi Eyüboğlu'nun arasında sadece bir kişinin oturması dikkat çekti. Gece boyunca ikilinin arasında soğuk rüzgarlar esti. Eyüboğlu'nun bir ara Demet Özdemir'in oturduğu yere ters bir şekilde bakması ise gerilim dolu anları tırmandırdı.

AŞK İDDİALARINI YALANLADI

Muhabirlerin 'Kaan Yıldırım'la aşk yaşıyor musunuz?' sorusu Demet Özdemir'i kızdırdı. Hemen yanında Ezgi Eyüboğlu'nun oturduğunu bilen Demet Özdemir, "Daha önce de söyledim, öyle bir şey yok. Böyle bir yerde böyle konuları konuşmayalım" diyerek sert çıktı.

Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım aşk yaşadıkları iddialarını yalanladıDemet Özdemir ve Kaan Yıldırım aşk yaşadıkları iddialarını yalanladı

Aşk yaşadıkları söylenen Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım BodrumAşk yaşadıkları söylenen Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım Bodrum'da görüntülendi

Ezgi Eyüboğlu, eski eşiyle aşk yaşadığı söylenen Demet Özdemir'le pişti oldu

Ezgi Eyüboğlu, Demet Özdemir, Bora Füzesi, Harbiye, Magazin

YORUMLAR (9)
YETMİŞÜÇ: Hepsinin Allah belasını versin
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DEVLET-İ ALİYYE: Ezgi varken kim bakar bu demete
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ASABİ: AFRİKALILAR ZAMANINDA ŞÖYLE DEMİŞLERDİ BİR ZAMANLAR BEYAZLAR TOPRAKLARIMIZA GELDİLER O ZAMAN ONLARIN ELİNDE İNCİL BİZDE İSE TOPRAKLARIMIZ VARDI GÖZLERİMİZİ KAPATMAMIZI İSTEDİLER BİZDE KAPATTIK GÖZLERİMİZİ AÇTIĞIMIZDA BİZİM ELİMİZDE İNCİL ONLARIN ELİNDEDE TOPRAKLAR VARDI. . KISSADAN HİSSE DİNİ KULLANIP MİLLETİ SÖMÜRMEK ÜLKEMİZDEKİ GİBİ DÜNYANIN HER YERİNDE AYNI GARİBANLARIN LOKMALARINI KURSAKLARINA SOKAN HARAMZADELER CAMİ ÖNÜNDE GIYBET SİYASETLERİ YAPANLAR ÖTE TARAFTA CEHENNEE ODUN OLACAKLAR
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AVNİ: Aslım bebişkom nerdesin
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KARATE KİD: Hayırlı Cumalar.
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AVNİ: Aslı yokmu
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ADEM: Ayy öldüm bittim.ölümsüz aşk.şahane çift.bi sene sonra anlaşamadık.
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BRUCE LEE: kapa çeneni şamarlarım seni.
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KUNG FU: hayırlı cumalar
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