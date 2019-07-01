Ezhel gözaltına mı alındı? Avukatından ilk açıklama geldi

Ezhel takma adıyla tanınan Sercan İpekçioğlu'nun dün İzmir konserinden sonra havalimanında polisler tarafından yaka paça gözaltına alındığı iddia edildi. Kısa sürede yayılan görüntülerin ardından Ezhel'in Avukatı Fuat Ekin, müvekkilinin gözaltına alınmadığını açıkladı.

GÖZALTINA MI ALINDI?

Dün akşam sosyal medyada yayılan paylaşımlarda Ezhel'in havalimanında koluna giren polisler görülüyor ve şarkıcının gözaltına alındığı iddia ediliyordu. BBC Türkçe 'ye konuşan Ekin, müvekkilinin Almanya 'dan konser için İzmir'e geldiğini ve ülkeye girerken pasaport kontrolünde kötü muamele gördüğünü söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Hiçbir gerekçe belirtilmeden, hiçbir izahat yapılmadan yaklaşık bir saat alıkonuldu. O da buna yönelik tepki gösterdi. Herhangi bir cezası, herhangi bir aranması, hiçbir şeyi yok. Ben de telefonla bağlanıp polis memuruna 'Niçin alıkoydunuz? Herhangi bir mahkeme veya savcılık kararı mı var?' diye sordum, olmadığını söylediler.

"GEREKÇE OLMAYINCA BUYUR GEÇ DEDİ"

Oradaki polis amiri gelip olaya müdahil oldu, gerekçesini sordu, ortada bir gerekçe olmayınca buyur geç dedi. Müvekkilim bu süreçte sinirlendiği için, bağırmasını gerekçe göstererek gözaltı işlemi yapmaya kalktılar. Müdahil olduk olaya ve serbest bırakıldı."

Avukat Fuat Ekin, olayın ardından Ezhel'in konserinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.