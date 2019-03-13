Ezher'den İsrail Polisinin Kubbetu's Sahra Baskınına Tepki

Kaynak: AA

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, İsrail polisinin, Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenleyerek, içerideki Filistinlilere saldırmasını kınadı.El-Ezher Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in uygulamalarının, Mescid-i Aksa, Kudüs halkı, Allah'ın evinin mahremiyeti ve tüm Müslümanların manevi duygularına saldırı olduğu" belirtildi.Açıklamada, "Siyonist yapının uluslararası kararlara ve sözleşmelere uyması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanılarak, Kubbetu's Sahra'ya yönelik saldırı kınandı.İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan polis karakoluna "molotofkokteyli" atıldığı iddiasıyla dün öğle namazının ardından Harem-i Şerif'in içerisinde yer alan Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenlemiş, içerideki Filistinlilere, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlerine saldırmıştı.Olayın ardından polis Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmıştı.Mescid-i Aksa yetkilileri, iddiaların asılsız ve olayın bir kurgudan ibaret olduğunu belirterek, Haremi Şerif'in Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat'ta açılmasından bu yana İsrail polisinin sürekli Filistinlileri provoke ettiğini söylemişti.İsrail polisi bu sabah Aksa'nın kapılarını yeniden açmıştı.