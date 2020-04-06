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Ezine Belediyesi 10 bin maske ve eldiven dağıttı

Ezine Belediye ekiplerince vatandaşlara 10 bin adet maske ve eldiven dağıtımı yapıldı.

06.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:16
Ezine Belediyesi 10 bin maske ve eldiven dağıttı
Ezine Belediye ekiplerince vatandaşlara 10 bin adet maske ve eldiven dağıtımı yapıldı.

İlçe merkezinde kurulan halk pazarı girişinde belediye ekiplerince alışverişe gelen vatandaşlara maske ve eldiven dağıtımında bulunuldu.
Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşlar ilçe pazarına pazaryeri girişine kurulan dezenfektan tünelinden ve ateş ölçer termal kamera sistemi ile kontrol edildikten sonra alındı.
Meyve ve sebzelerin ambalajlı olarak satışa sunulduğu pazaryerinde, satış yerleri arasında 3'er metre mesafe bırakıldı. Kalabalık olmaması için pazaryerine belli sayıda vatandaş alındı. Alışverişini tamamlayanlar pazaryerinden çıktıktan sonra bekleyen vatandaşların pazaryerine girişine izin verildi.
Polis ekipleri de araçlardan yapılan anonslarla vatandaşlara pazardaki alışverişlerini hızlı bir şekilde yapmaları çağrısında bulunarak, uyulması gereken tedbirleri hatırlattı.
Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada pazaryerinde vatandaşların güven içerisinde alışverişlerini yapabilmeleri için 10 bin adet maskenin ve eldivenin ücretsiz olarak dağıtıldığını söyledi.
Geçen hafta uygulamaya koydukları sistemle vatandaşların ateşlerinin ölçülmesi ve dezenfektan tünelinden geçerek alana alındığını kaydeden Yüksel, "Vatandaşlarımızın sağlığı için tedbirlerimizi uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ezine, Güncel
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