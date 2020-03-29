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Ezine Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği

Ezine Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.

29.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:58
Ezine Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği
Ezine Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.
İlçe genelinde birçok iş yerinin geçici olarak kapanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belediyenin zabıta ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarına mama ve su bıraktı.

Kovid-19'a karşı cadde ve sokaklardaki dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, "Bu zor günlerde sokakta yaşayan canlılarımızı da can dostlarımızı da unutamayız." dedi.
İlçede yaşayan tüm canlıların kendilerine emanet olduğunu ifade eden Yüksel, şunları söyledi:
"Belediye olarak bugüne kadar oluşturduğumuz mama ve su noktalarında sokak hayvanlarımızı düzenli olarak beslemeye gayret gösteriyorduk. Bu kampanyamıza bugüne kadar destek veren işletmelerimizin koranavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olmasından dolayı maalesef yeterli yiyecek ve mama desteği verememeleri nedeniyle sokakta yaşayan can dostlarımızın yiyecek bulmakta zorlanmaya başladığını fark ettik. Sokaklarda yaşayan canlarımızın aç kalmaması için bugüne kadar olduğu gibi ileriki günlerde de mama dağıtımımız sürecek."
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Kaynak: AA

Etiketler: Ezine, Güncel

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