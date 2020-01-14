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Ezine Belediyesinin projelerine TÜBİTAK desteği

Ezine Belediyesince Avrupa Birliği Horizon (Ufuk) 2020 Akıllı Şehirler ve Akıllı Binalar Projesi kapsamında ilçede bulunan inşaat alanının kreş ve gündüz bakımevine dönüştürülmesi projesine TÜBİTAK'tan 350 bin lira geri ödemesiz hibe desteği sağlandı.

14.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:06Ezine Belediyesinin projelerine TÜBİTAK desteği
Belediyesince Avrupa Birliği Horizon (Ufuk) 2020 Akıllı Şehirler ve Akıllı Binalar Projesi kapsamında ilçede bulunan inşaat alanının kreş ve gündüz bakımevine dönüştürülmesi projesine TÜBİTAK'tan 350 bin lira geri ödemesiz hibe desteği sağlandı.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'den İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Hatay Dörtyol Belediyesinin de hibe desteği aldığı 3 projeden birinin Ezine olduğunu söyledi.
Bunun gururu verici olduğunu belirten Yüksel, "Çocuklarımızın geleceği, ilçemizin daha yaşanabilir, modern, turizm, kültür, sanat yapısıyla, sosyal yaşam alanlarıyla bölgenin cazibe merkezi haline gelmiş bir kent olması yönünde 'Sevdamız Ezine, vakit Ezine vakti' sloganıyla yürüttüğümüz tüm çaba ve çalışmalarımızı gece gündüz demeden devam ettireceğiz. Her şey Ezine için." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, Güray Yüksel, Ezine, Güncel

Kaynak: AA

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