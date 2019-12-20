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Ezine'de acemi erler yemin etti

Ezine 3. Jandarma Er Eğitim Taburunda vatani görevini yapan 1999/4 tertip 3. grup acemi erler için yemin töreni düzenlendi.

20.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:56 Ezine'de acemi erler yemin etti
3. Er Eğitim Taburunda vatani görevini yapan 1999/4 tertip 3. grup acemi erler için yemin töreni düzenlendi.

Tören, Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Evren Hızlı'nın askerleri selamlaması ile başladı.

Bayrağın yerini alması, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil'in konuşması okundu.

Tabur Komutanı Hızlı'nın konuşmasının ardından, bayrak kıtası and içilmesi için yerini aldı.

Acemi erlerin yemin etmesinin ardından acemi erler adına Melih Resul Koyun konuşma yaptı.
Eğitimde başarılı olan erlere hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Birliğe ilk katılan Fehmi Tanrıverdi tarafından Mehmetçik kütüğüne plaket çakıldı, "Askerin Duası" adlı şiir okundu.

Tören acemi erlerin aileleri ile buluşması ile sona erdi.

Jandarma, Ezine, Güncel

Kaynak: AA

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