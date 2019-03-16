Ezine'de Böbrek Hastasına Laparoskopi Yardımlı Ameliyat

Ezine Devlet Hastanesi
Üroloji Kliniğinde, böbreği ektopik (organın başka bir yerde bulunması) olan hastaya laparoskopik yardımlı perkütan nefrolitotomi ameliyatı yapıldı.
Ameliyat Opr. Dr. Muhammed Maşuk Okumuş ve ekibi tarafından yaklaşık iki saatte başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Hasta ameliyatın ikinci gününde sorunsuz bir şekilde taburcu edildi. Afganistan
uyruklu 16 yaşındaki Khal Mohammad Ayobi adlı hastanın, kendilerine şiddetli karın ağrısı şikayetiyle başvurduğunu belirten Opr. Dr. Okumuş, yapılan tetkikler sonucunda hastanın sol ektopik böbreğinde yaklaşık 4 santimetrelik taş saptandığını ve hastaya ameliyat kararı verildiğini bildirdi.
Okumuş, hastanın başarılı geçen operasyonun ardından hastanın ikinci günde taburcu edildiğini kaydetti.
Sağlık
Kaynak: AA