Ezine'de çarşı esnafı iftarda buluştu

Ezine
ilçesinde, Maide Suhindol Caddesi'nde faaliyet gösteren esnaf iftar programı düzenledi.
Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel
ve sivil toplum kuruluşlarının (STK
) temsilcileri de iftara katıldı.
Organizasyonu gerçekleştirenlerden esnaf Bahar Külah, ilk kez düzenledikleri iftara katılanlara teşekkür etti.
Bu etkinliği geleneksel hale getirmeyi planladıklarını belirten Külah, "Aynı sofra etrafında bir araya gelmenin mutluluğunu paylaşıyoruz. Şimdiden tüm halkımızın ve esnafımızın Ramazan Bayramı
'nı kutluyor, ramazanın hayır ve bereketinin bir ömür boyunca devam etmesini temenni ediyorum." dedi.
Güray Yüksel
, Ezine
, Güncel
Kaynak: AA