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Ezine'de Fettah Can ve Tuğçe Kandemir konseri

Sanatçılar Fettah Can ve Tuğçe Kandemir, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "22 Eylül Kurtuluş Günü" etkinliklerinde sahne aldı.

23.09.2019 09:42Ezine'de Fettah Can ve Tuğçe Kandemir konseri
Sanatçılar Fettah Can ve Tuğçe Kandemir, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "22 Eylül Kurtuluş Günü" etkinliklerinde sahne aldı.
İlçe merkezinde Spor Salonu yanındaki alanda sahne alan sanatçılar, sevilen şarkılarını hayranlarıyla seslendirdi.

İlk olarak, pop müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan ve emin adımlarla yoluna devam eden Tuğçe Kandemir sahneye çıktı.
Kandemir "Gülü Soldurmam", "Bu Benim Öyküm", "Yanlış" ve Yağmur" gibi şarkılarının yanı sıra hareketli parçalarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Fettah Can ise "Boş Bardak", "Başka Bir Şehirde" ve "Bu Aşkın Katili Sensin" gibi popüler şarkılarını söyledi.
Konserin ardından Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel tarafından her iki sanatçıya çiçek ve hediye takdiminde bulunuldu.
Hava fişek gösterisi ile geceye katılanların unutulmaz anlar yaşadığı konseri AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, siyasi parti ve STK temsilcileri ile binlerce kişi izledi.

Fettah Can, Çanakkale, Eylül, Ezine, Güncel

Kaynak: AA

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