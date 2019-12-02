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Ezine'de gıda denetimleri

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye'de uygulanan "Denetim Seferberliği" kapsamında, Ezine'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.

02.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:48Ezine'de gıda denetimleri
Tarım ve Orman Bakanlığınca 'de uygulanan "Denetim Seferberliği" kapsamında, 'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Eren, Gıda Mühendisi Öznur Kelkit ve Ziraat Mühendisi Muhammet Murat Develi tarafından yapılan denetimlerde ilçedeki üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde gıda güvenliği, saklama koşulları, sertifikaları, depolama koşulları dikkatle incelendi. Eksiklikleri olan işletmelere süre verilip, kontrol ve denetimlerin risk esasına göre uygun sıklıkta çalışmalar yapıldı.
Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, üretimden tüketime, tarladan sofraya kadar ürünlerin denetlendiğini, vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşımı için özverili çalışmalar yürüttüklerini, halk sağlığının güvenliği için denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.
Denetimlerde görülen aksaklıklar konusunda öncelikle işletmelere süre verildiğini, gerektiği hallerde idari yaptırım uygulandığını ve yine gerekli görülen hallerde numune aldıklarını duyuran Eren, numuneler analiz edildikten sonra uygunsuzluk tespit edilmesi halinde yasal işlem yapılacağını sözlerine ekledi.

Türkiye, Ezine, Güncel

Kaynak: AA

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