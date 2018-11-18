Ezine'de Havut Giydirme Hayrı Yapıldı

Çanakkale
'nin Ezine
ilçesinde deve güreşleri sezonu hazırlıkları kapsamında develere havut giydirme hayrı yapıldı.
Deve güreşi sahasında düzenlenen etkinliğe, Ezine'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden getirilen develer ve sahipleri katıldı.Etkinlik kapsamında mevlit okutuldu, katılanlara ikramda bulunuldu.
Ezine Deve ve Deve Güreşleri Sevenler Derneği Başkanı Ahmet Nuyan, yaptığı açıklamada, havut hayrını geleneksel hale getirdiklerini belirtti.
Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Nuyan, "Allah kazasız belasız bir güreş sezonu geçirmeyi nasip etsin. Bugünkü hayrımızda, Ayvalık
, Burhaniye
, Çanakkale ve çevre ilçelerden gelen arkadaşlarımız var." dedi.
Programa, Kaymakam Ali İkram Tuna
, İlçe Emniyet Müdürü Alper Pasinli, MHP Geyikli
Belde Başkanı Nuri Kuşçu ve çok sayıda deve güreşi tutkunu katıldı.
Çanakkale,Ezine
18 Kasım 2018 Pazar 18:20