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Ezine'de jandarma "drone" ile koronavirüs önlemlerini denetledi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında drone ile denetim yaptı.

25.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:10
Ezine'de jandarma
Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında drone ile denetim yaptı.
Geyikli Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Geyikli belde merkezi ve çevresi ile sorumluluk sahasında yer alan tüm köy ve yerleşim alanlarında araçlardan yaptıkları anonslarla vatandaşları koranavirüs ile ilgili uygulamalar ve yasaklar konusunda uyardı.
Anonslarda, sağlık tedbirlerine dikkat edilmesi ve ellerin sık sık yıkanması gerektiği, umre ziyareti veya herhangi bir sebeple yurt dışından dönenlerin 14 gün süre ile karantinaya alınmaları ve evlerinden dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Yasaklar kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evlerinden dışarı çıkmamaları istenirken, bu kişilerin ihtiyaçlarının Ezine Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Ezine Vefa Destek Grubu ve Koordinasyon Grubunu telefonu aramaları durumunda karşılanacağı belirtildi.

Ayrıca drone ile Geyikli merkez ve çevresi ile bağlı olan tüm köy ve yerleşim alanlarında, işletmelerin bulunduğu alanlarda yapılan görüntüleme ve incelemeler ile işletmelerin yasağa uyup uymadıkları ile sosyal mesafe kontrolleri kontrol edildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Çanakkale, Jandarma, Ezine, Güncel

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