Ezine'de Jandarma "drone" ile koronavirüs önlemlerini denetledi
Jandarmanın drone ile denetiminden görüntüler Jandarmanın araçlardan vatandaşları bilgilendirmesinden detaylar Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında drone ile denetim yaptı.
25.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:53
Jandarmanın drone ile denetiminden görüntülerJandarmanın araçlardan vatandaşları bilgilendirmesinden detaylar Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında drone ile denetim yaptı.
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Kaynak: AA