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Ezine'de kaçakçılık operasyonu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak içki ve cinsel güç artırıcı haplar ele geçirildi.

24.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:50 Ezine'de kaçakçılık operasyonu
'nin ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak içki ve cinsel güç artırıcı haplar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ezine'nin Seferşah Mahallesi ile Kızılköy köyünde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli markalara ait şişelenmiş 681,5 litre rakı ve 5,5 litre votka ile 1,4 litre viskinin yanı sıra 120 adet cinsel güç artırıcı hap, 16 paket sigara, 35 boş şişe ile bu şişelere ait bilyeli kapak bulundu.
Şüpheliler İ.G. ve M.Ü, Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Çanakkale, Ezine, Güncel

Kaynak: AA

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