Haberler » Güncel » Ezine'de 'Kariyer Günleri' etkinliği - Haber

Ezine'de "Kariyer Günleri" etkinliği

Ezine Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçen "Kariyer Günleri Projesi" etkinliğinin ikinci konuğu Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel oldu.

14.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:40Ezine'de
Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçen "Kariyer Günleri Projesi" etkinliğinin ikinci konuğu Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel oldu.

Ezine Kaymakamlığı ve Ezine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen ve yüksek öğrenime geçmeye ve iş hayatına atılmaya hazırlanan lise öğrencilerinin meslek hayatını tanımaları, meslek hayatlarında başarılı olan kariyer sahibi kişileri öğrencilerle bir araya getirmeyi ve onların tecrübeleri ile mesleki deneyimlerini bir araya geldikleri öğrencilerle paylaşmalarını sağlamayı hedefleyen projenin ikinci konuğu Belediye Başkanı Güray Yüksel oldu.

Celaleddin Topçu Anadolu Lisesinden gerçekleşen etkinlikte Belediye Başkanı Yüksel, mesleki ve siyasi hayatındaki tecrübe ve deneyimleri ile bilgi be birikimlerini öğrencilerle paylaştı.
Ezine Belediyesi tarafından ilçede gerçekleştirilen proje ve çalışmaların tanıtıldığı slayt gösterimi sonrası Güray Yüksel tarafından işletmecilik alanındaki birikimlerin ve belediye hizmetlerinin anlatıldı.
Ekinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Akman, Şube Müdürü İbrahim Kır, okul müdürü Mehmet Atik Ekin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Güray Yüksel, Ezine, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:15 Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar (1) - Haber
15:14 TBMM Başkanı Şentop, İran Meclis Başkanı Laricani ile basın açıklamasında bulundu - Haber
15:13 İskenderin demir çelik fabrikasından dumanlar yükseliyor-1 - Haber
15:13 Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar - Haber
15:10 SANKON'dan İspanya Krallığı Ankara Büyükelçisine ziyaret - Haber
15:08 Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! Yaralı işçiler var - Haber
12:45 Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
14.12.2019 15:17:08