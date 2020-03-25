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Ezine'de koronavirüs tedbirleri

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında esnaf bilgilendirildi.

25.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:44
Ezine'de koronavirüs tedbirleri
Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında esnaf bilgilendirildi.

Ezine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ezine Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından önlemler kapsamında denetim yapıldı.

Denetimlerde ilçede faaliyet gösteren market ve fırınlarda hıfzısıhha kuralları tebliğ edilerek işletmeciler koronavirüs salgına karşı alınan önlemlere ilişkin bilgi verildi.

Yapılan denetimlerde işletmecilere, genelgeye göre il ve ilçelerdeki tüm marketlerin saat 09.00-21.00 arası hizmet vereceği, marketlerin yüz ölçümüne göre içeride bulunan müşteri sayısı belirleneceği ve fazlasının içeri alınmayacağı, dışarıda bekleyenler için ise en az 1 metre mesafe şartı aranması, ekmek dolapları ve dolap üzerlerine levhalar asılarak elle dokunmanın önüne geçilmesinin sağlanması gerektiği anlatıldı.
Ayrıca, işletmede genel temizliğe ve genel hijyen kurallarına riayet edilmesi, marketlerde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilere seçilmeden satıcılarca poşetlenerek satışa sunulması gerektiği belirtilerek, market ve bakkalların giriş ve çıkışlarına dezenfektan ve kolonya konulması tavsiye edildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Çanakkale, Ezine, Güncel

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