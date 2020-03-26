Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ezine'de koronavirüs tedbirleri toplantısı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında toplantı yapıldı.

26.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:44
Ezine'de koronavirüs tedbirleri toplantısı
Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında toplantı yapıldı.
Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürkan Irak ve İlçe Emniyet Müdürü Ragup Durmaz katıldı.

Uzan, toplantıda yaptığı konuşmada, önlemler kapsamında Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Koordinasyon Grubu ile ilçe genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşların yanı sıra kronik hastalığı bulunanlara hizmet verildiğini söyledi.
Vatandaşların temel gıda ve temizlik ihtiyaçları ile bankacılık hizmetleri ve diğer resmi kurumlardaki iş ve işlemleri karşılanmakta olduğunu belirten Uzan, "Bu kapsamda da Kaymakamlığımız, Ezine ve Geyikli belediyelerimizin de destek ve yardımları ile 24 saat kesintisiz olarak vatandaşlarımıza desteğimiz sürüyor. Şu ana kadar destek grubumuza 141 vatandaşımızdan telefon ile talep gelmiş, bunların yüzde 95'inin ihtiyaçları karşılanmıştır." dedi.
Belediye Başkanı Yüksel de önlemlerin milli seferberlik şeklinde sürdürüldüğünü ifade etti.
Aldıkları kararlar kapsamında bu süreçte su borcundan dolayı su kesintisi yapılmayacağını aktaran Yüksel, şunları kaydetti:
"Sağlık çalışanlarımız ve tüm kamu personelimiz bu süreçte toplu taşıma araçlarımızdan ücretsiz faydalanacaklardır. Otogar çıkış ücreti ilçemizde yerel olarak faaliyet gösteren Ezine Birlik, Geyikli Seyahat ve ticari taksilerden ileri bir tarihe kadar alınmayacaktır. Akıllı su kartı bulunan ve ihtiyaç sahibi olduğunu beyan eden hemşehrilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 100 lira su yüklemesinin ödemesini 4 ay sonrasına erteliyoruz. Belediyemize kira borcu olan ödeme güçlüğü çeken esnaflarımıza bu süreçte mağduriyet yaşatmayacağız. Yeni yapılacak olan pazar yeri başvurularını tamamlayamayan esnaflarımız için 30 Mart-3 Nisan tarihlerinde telafi başvuru yapmalarına imkan sağlıyoruz. Pazar yeri nisan ayı taksit ödemesini mayıs ayına kadar bir ay süreli erteliyoruz. Ezine Belediyesi olarak bu süreci en güzel şekilde atlatabilmek adına bütün vatandaşlarımızın her zaman yanında olup tüm hizmet ve çalışmaları yapmaya devam edeceğiz."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Çanakkale, Geyikli, Ezine, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Ezine'de koronavirüs tedbirleri toplantısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed’in hadisleriyle anlattı Haberler
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük duygusu büyük kampanya Haberler
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük duygusu büyük kampanya
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi Haberler
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin’i zora sokacak Haberler
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük’teki yurda gönderildi Haberler
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi Haberler
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye’de vaka sayısı 10’la çarpılmalı Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'de vaka sayısı 10'la çarpılmalı
’83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır’ Haberler
"83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır"

Son Dakika Güncel Haberleri

15:32: Yurt dışına çıkarılmak istenen 86 bin tıbbi eldiven ele geçirildi - Haber 15:32: Engellilerden "evde kal" mesajı - Haber 15:32: Muğla'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlıların hizmetine koşmaya devam ediyor - Haber 15:32: Konya'da kaza yerine giden 112 Acil Servis ekibi darbedildi - Haber 15:32: İstanbul'da kaçak üretilen 140 bin tıbbi maskeye el konuldu - Haber 15:13: Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı - Haber 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü - Magazin 14:08: Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi - Haber 13:57: Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı - Haber 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber 13:14: Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi - Haber