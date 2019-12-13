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Ezine'de Mevlana'yı anma günü etkinliği

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli İlkokulunda Mevlana Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

13.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:30Ezine'de Mevlana'yı anma günü etkinliği
Çanakkale'nin ilçesine bağlı İlkokulunda Mevlana Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Geyikli İlkokulu tarafından okulun 1. Sınıf öğretmenleri Arzu Güler ve Nilay Kesimci'nin geliştirdikleri "Geçim Değil Bugün Gibi" projesi kapsamında 7-17 Aralık tarihleri arasında kutlanan Mevlana Haftası kapsamında okulda etkinlik gerçekleştirildi.

Öğretmenler Kesimci ve Güler, gazetecilere yaptıkları açıklamada, proje ile geçmişteki Türk büyüklerini gelecek nesillere tanıtmak için yola çıktıklarını belirterek, bu şahsiyetlerin Türk toplumuna nasıl etki ettiklerini, öğrencilerde farkındalık yaratarak şenlik havasında faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti.
Geyikli Çok Programlı Lisesi salonunda gerçekleştirilen etkinlikte sema gösterisi düzenlenip şiirler okundu, katılımcılara tiyatro gösterisi sunuldu.
Programa Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Akman, Geyikli Jandarma Karakol Komutanı Sebahatttin Gürtekin, AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal, AK Parti Geyikli Belde Başkanı Mustafa Kirveli, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Kır ve Süleyman Ömeroğlulları, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler ile veliler katıldı.

Mevlana Haftası, Geyikli, Ezine, Güncel

Kaynak: AA

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