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Ezine'de "Millet Bahçesi" projesi onaylandı

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, ilçede yapılacak "Millet Bahçesi" projesinin onaylandığını bildirdi.

07.01.2020 08:24 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:18 Ezine'de
Belediye Başkanı Güray Yüksel, ilçede yapılacak "Millet Bahçesi" projesinin onaylandığını bildirdi.
Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde 22 bin metrekare alanda inşa edilecek proje için onay alındığını duyurdu.
"Millet Bahçesi"nin, belediye binasının karşısından başlamak üzere, eski Çiftehavuzlar Parkı'na kadar olan bölgede yapılacağını aktaran Yüksel, "Projemizin yapım çalışmaları için TOKİ'den gelen görevli mühendis ile alanları yerinde inceledik.
Desteklerinden dolayı AK Parti Grup Başkanvekilimiz ve Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Bülent Turan'a, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi ve Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Jülide İskenderoğlu'na şahsım ve hemşehrilerimiz adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Güray Yüksel, AK Parti, Ezine, Güncel

Kaynak: AA

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