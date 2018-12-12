Ezine'de Myo Öğrencilerinden Anlamlı Davranış

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:35



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:35

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ezine Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri "El Ele Geleceğe" isimli yardım kampanyası başlattı.Öğrenci Temsilcileri Konseyi tarafından ilçe genelinde eğitim gören dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine destek ve yardımda bulunabilmek onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla yardım kampanyası başlattı.Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Akman'a Öğrenci Konseyi Temsilcisi Osman Nuri Karaman ve konsey üyesi öğrenciler tarafından ziyaret gerçekleştirdi.Ziyarette, Kaymakam Tuna tarafından makamda ağırlanan öğrenciler, başlattıkları yardım kampanyası hakkında bilgilendirmede bulunarak destek istedi.Belediye Başkanı Babaoğlu'da göreve geldikleri günden bu yana ilçe genelinde eğitim gören tüm yardıma muhtaç, dar gelirli yoksul öğrencilerin eğitimleri için her türlü desteği verdiklerini ve bundan sonra da vereceklerini ifade ederek, bu tip sosyal yardım projelerinin hep destekçisi olduklarını söyledi.Öğrenci Topluğu Konseyi temsilcisi Osman Nuri Karaman ise "El Ele Geleceğe" sloganıyla yardıma muhtaç dar gelirli ve yoksul öğrenciler için yardım kampanyasına başladıklarını ifade etti.