Ezine'de Öğrenciler Engellilerle Empati Kurdu

Ezine
Yahya Çavuş İlk ve Ortaokulunda öğrencilerin, engellilerin karşılaştığı zorlukları anlaması ve onlarla empati kurabilmesi için "Empati Odası" etkinliği yapıldı.
Etkinlik kapsamında spor salonunda çeşitli engellerden oluşan ve "Empati Odası" adında oluşturulan alanda, öğrencilerin engelli bireylerin yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları, sorunları ve engelleri anlayabilmeleri anlamında bazı öğrenciler tekerlekli sandalye, bazı öğrenciler gözleri bağlanarak, bazı öğrenciler ise bastonla tek ayak üzerinde dolaştırıldı.
Bu kapsamda, görme engellilerin yaşadıkları zorlukları anlamaları için bazı öğrencinin göz kapatılarak, baston yardımıyla sınıftaki yerini bulmasını istedi. Bazı öğrenciler tekerlekli sandalyeye bindirilerek oluşturulan parkurda engellerin arasından geçmeleri istendi. Alanda tekerlekli sandalye ile yürümekte hayli zorlanan öğrencilere böylelikle tekerlekli sandalye ile yaşamak zorunda olan kişilerin yaşamlarındaki zorlukların anlatılması sağlandı.
Son olarak bazı öğrenciler oluşturulan alanda tek ayak üzerinde ve bastonla yürütülerek yürüme engelli kişilerin yaşadıkları sorunları anlamalarında empati oluşturuldu. Okul Müdürü
Taylan Raşit Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin hafta kapsamında günün önemini anlamaları, engelli bireylere daha duyarlı yaklaşmaları, konu ile ilgili farkındalık oluşması için her öğrencinin etkinliğe katılmasını sağladıklarını söyledi.
Ezine
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:54