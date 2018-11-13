13 Kasım 2018, 16:42
»»

Ezine'de "Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası"

Ezine

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Öğretmenler Günü dolayısıyla, Ezine Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen "Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası" gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Öğretmenler Günü dolayısıyla, Ezine Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen "Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası" gerçekleştirildi.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Orhan Akman, burada yaptığı konuşmada, "Öğretmenler Günü" münasebetiyle öğretmenlerin kaynaşması, okullararası birlik ve beraberliğin sağlanması ve sporun birleştiriciliğini göstermek için voleybol turnuvası düzenlediklerini söyledi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Soner Şahin de turnuvaya öğretmenlerin gösterdiği ilgiden memnun olduklarını dile getirerek, "Öğretmenlerin arasındaki birliği sağlarken rol model olarak spora, sporcuya, gençliğe katkı sağlamalarını da temenni ediyoruz." dedi.

Turnuvaya katılan 5 takım, 23 Kasım'a kadar mücadele edecek.
13 Kasım 2018 Salı 16:42