Ezine'de "OSB ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Zirvesi" gerçekleştirildi
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığı ile Ezine'de "Tarım, Hayvancık ve Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB)" başlıklı bir bilgilendirme zirvesi düzenlendi.
13.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:20
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığı ile Ezine'de "Tarım, Hayvancık ve Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB)" başlıklı bir bilgilendirme zirvesi düzenlendi.
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Aslan Uzan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, sivil toplum temsilcileri ve kurum il müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda; Tarım İl Müdürü Erdem Karadağ ve Ezine Gıda İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hacı Aslan Uzan sunumlarını yaptı. Soru-cevap bölümünün ardından heyet, OSB'deki çalışmaları yerinde incelemek üzere şantiye alanına geçti. Burada Ezine Gıda İhtisas OSB Bölge Müdürü Alper Altınok'un çalışmalar ve gelinen son durum hakkında geniş bilgi sunumunun ardından toplantı sona erdi. - ÇANAKKALE
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Aslan Uzan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, sivil toplum temsilcileri ve kurum il müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda; Tarım İl Müdürü Erdem Karadağ ve Ezine Gıda İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hacı Aslan Uzan sunumlarını yaptı. Soru-cevap bölümünün ardından heyet, OSB'deki çalışmaları yerinde incelemek üzere şantiye alanına geçti. Burada Ezine Gıda İhtisas OSB Bölge Müdürü Alper Altınok'un çalışmalar ve gelinen son durum hakkında geniş bilgi sunumunun ardından toplantı sona erdi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
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