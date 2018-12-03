Ezine'de Seminer

Ezine
Gazi İlkokulu'nda "Ailede Sevgi Temelli Eğitim" konulu seminer düzenlendi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Gürkan Ergen, seminerde yaptığı konuşmada, katılımcılara, ailede çocukların gelişimi, kişilik kazanımları, öğrenme ve eğitim süreçlerinin etkili şekilde desteklenmesinin ilkeleri, bu ilkelerin başında çocuğu sevmek ve aile ilişkilerinin sevgi temelli yapılandırmanın geldiği gibi konularda bilgilendirmelerde bulundu.
Okul müdürü İsmail Çetinkaya
ise okulun eğitim çevresi içerisinde yaptıkları gözlem, inceleme ve aile ziyaretleri sonucunda yapılan değerlendirmeler ile aile eğitiminin kazanımlarının ihtiyaç olarak görüldüğü sonucuna vardıklarını söyledi.
Seminere, Kaymakam Ali İkram Tuna
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Akman, şube müdürleri Süleyman Ömeroğulları ve İbrahim Kır
, İlçe Özel İdare Müdürü Alaeddin Er, Halk Eğitimi Merkezi
Müdürü Şevket Çetin, Öğretmenevi Müdürü Deniz Bircan, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
Ezine
03 Aralık 2018 Pazartesi 15:38