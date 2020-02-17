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Ezine'de "Tarım, Hayvancılık ve Gıda İhtisas OSB" zirvesi

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Tarım Orman İl Müdürlüğü ortaklığı ile "Tarım, Hayvancık ve Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" başlıklı bir bilgilendirme zirvesi düzenlendi.

17.02.2020 12:23 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:23Ezine'de
Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Tarım Orman İl Müdürlüğü ortaklığı ile "Tarım, Hayvancık ve Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" başlıklı bir bilgilendirme zirvesi düzenlendi.

Ezine'de gerçekleştirilen toplantıya; Valisi Orhan Tavlı, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Aslan Uzan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, sivil toplum temsilcileri ve kurum il müdürleri katıldı.

Çanakkale Tarım İl Müdürü Erdem Karadağ ve Ezine Gıda İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hacı Aslan Uzan'ın sunumları ve soru-cevap bölümünün ardından heyet, OSB'deki çalışmaları yerinde incelemek üzere şantiye alanına geçti. Burada Ezine Gıda İhtisas OSB Bölge Müdürü Alper Altınok'un çalışmalar ve gelinen son durum hakkında geniş bilgi sunumunun ardından toplantı sona erdi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Ezine, OSB, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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