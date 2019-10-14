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Ezine'de trafik kazası: 3 yaralı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

14.10.2019 17:14Ezine'de trafik kazası: 3 yaralı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinden Çanakkale yönüne giden Seyfi Elmas idaresindeki 41 ACT 853 plakalı otomobil, Bahçeli köyü yakınında kontrolden çıkarak refüjdeki trafik levhalarına çarpıp devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Seyfi Elmas ile aynı araçtaki Sadettin ve Fatma Elmas, sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Seyfi ve Fatma Elmas, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Değerli Taş, Çanakkale, Ezine, Güncel

Kaynak: AA

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