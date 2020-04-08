Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ezine'de ücretsiz maske ve eldiven dağıtımına başlandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yeni koranavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında marketlerde ücretsiz maske ve eldiven dağıtımına başlandı.

08.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:26
Ezine'de ücretsiz maske ve eldiven dağıtımına başlandı

Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde yeni koranavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında marketlerde ücretsiz maske ve eldiven dağıtımına başlandı.


İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplandı.

Toplantıda alınan kararlar neticesinde ilçe sınırlarındaki 20 metrekare ve üzeri tüm marketlerde alışverişe gelen vatandaşlardan girişte maskesi olmayan kişilere, market yönetimi tarafından ücretsiz maske verilmesi kararına istinaden ücretsiz maske ve eldiven dağıtımına başlandı.


Ezine genelinde kuyumcu işyerlerinin pazartesi ve cuma günleri saat 12.00-17.00 saatleri arasında açık kalmasına ve diğer günler kapalı kalmasının sağlanmasına, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile tüm sağlık kurumlarına girişlerde vatandaşların ve hizmet veren tüm personelin tıbbi-cerrahi maske kullandırılmasının sağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

Öte yandan, 3 ve daha üzeri kişinin bir arada bulunması ilçe hıfzıssıhha kurulu kararınca kısıtlandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araçlardan yapılan anonslarda 65 yaş ve üstü, 20 yaş ve altı vatandaşların sokağa kesinlikle çıkmamaları, sokakta ve alışverişlerde maske ve eldiven takılması, kalabalık gruplar halinde toplanılmaması, sosyal mesafenin korunması, ayrıca sağlık personeliyle yardımlaşmak amacıyla, aciliyet olmadıkça hastaneye gidilmemesi istendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Çanakkale, Ezine, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Ezine'de ücretsiz maske ve eldiven dağıtımına başlandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı! Haberler
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı!
Aytaç Yalman’ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti
Bursa’da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi Haberler
Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Karantina ayı Mart’ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Haberler
Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
MHP’li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı Haberler
MHP'li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi Haberler
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi
Tüm dünya ’Aşı bulundu’ haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haberler
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:12: Eflani'de 476 kişiye maaşları evlerinde teslim edildi - Haber 17:12: ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bine yaklaştı - Haber 17:10: Dünyada ilk KKKA aşısını bulmuştu: Covid-19'u da izole etmeyi başardı - Haber 17:10: Öğretmenlerden "Sivas Ellerinde Sazım Çalınır" türküsüne koronavirüs uyarlaması - Haber 17:10: Siirt'te heyelan nedeniyle arızalanan su hattı onarıldı - Haber 16:54: Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin 16:03: Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi - Haber 15:49: Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir - Haber 15:32: Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek - Haber 14:43: Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı - Haber