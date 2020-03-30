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Ezine'de vatandaşlar termal kamerayla kontrol ediliyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşlar ilçe pazarına dezenfektan tünelinden geçip ateş ölçer termal kamera sistemi ile kontrol edildikten sonra alındı.

30.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:13
Ezine'de vatandaşlar termal kamerayla kontrol ediliyor
Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşlar ilçe pazarına dezenfektan tünelinden geçip ateş ölçer termal kamera sistemi ile kontrol edildikten sonra alındı.
Sebze, meyve, tahıl, bakliyat satanlar hariç hiçbir esnafın kabul edilmediği pazarda giyim, ayakkabı, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmedi.

Gıda, meyve, sebze ürünlerinin tamamının ambalajlı olarak satışa sunulduğu pazar yeri, yoğunluğun azaltılabilmesi için satış yerleri arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde düzenlendi.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt genelinde olduğu gibi ilçede tedbir aldıklarını söyledi.
Yüksel, "Amacımız termal kamera sisteminde kontrolleri yapılan vatandaşlarımızdan vücut ısıları yüksek çıkan kişilerin hem toplumda korku ve panik yaratmamaları noktasında hem de gerek esnafımızın gerekse alışveriş yapan halkımızın güvenli bir ortamda bulunmaları noktasında tüm ülkemize örnek teşkil etmesini istiyoruz." dedi.

Öte yandan, ilçe genelinde yapılan anonslarda 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa ve pazar yerine alışverişe çıkmamaları ve alınan karalara titizlikle uymaları konusunda uyarılarda bulunulmaya devam edildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Çanakkale, Ezine, Güncel
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