Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ezine'de 'Vefa Sosyal Destek Grubu' hizmete başladı - Haberler

Ezine'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" hizmete başladı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına başladı.

24.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:22
Ezine'de
Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına başladı.

Başkanlığını İlçe Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, koordinatörlüğünü Ezine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ezgi Avkal'ın yaptığı grup tarafından ilçe genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşların yanı sıra kronik hastalığı bulunan vatandaşlara 19 personel ve 7 araç ile hizmet veriliyor. Talepler, 0286 618 15 84 numaralı telefondan alınıyor.
Uzan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 65 yaş ve üstü vatandaşların yanı sıra kronik hastalığı bulunan tüm vatandaşların temel gıda ve temizlik ihtiyaçları ile bankacılık hizmetleri ve diğer resmi kurumlardaki iş ve işlemlerinin bu sayede karşılanacağını söyledi.
Şu ana kadar 57 vatandaşa destekte bulunulduğunu belirten Uzan, "Bu çalışmalarımızda Ezine Belediyesi ve Geyikli Belediyesinin büyük desteğini görmekteyiz. Koordinasyon Grubumuz 24 saat esasına göre hizmet vermektedir. İlçe genelinde yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşların yanı sıra kronik hastalığı bulunan tüm vatandaşlarımız bizleri telefonla arayarak başvurularını yapabilirler." diye konuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Çanakkale, Ezine, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Vaka sayısının 676’ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Vaka sayısının 676'ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti
Bakan Akar’dan TSK’da alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama Haberler
Bakan Akar'dan TSK'da alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Telefon kulübesinde test yapılıyor Haberler
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Telefon kulübesinde test yapılıyor
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı Haberler
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi Haberler
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi
Yargıtay’ın yeni başkanı belli oldu Haberler
Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Çin’den gelen koronavirüs ilaçları, uçakla 40 şehre dağıtıldı Haberler
Çin'den gelen koronavirüs ilaçları, uçakla 40 şehre dağıtıldı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:50: Benzinde beklenen indirim gerçekleşti - Haber 16:50: Başkan Çetin Akın'dan meslek odalarına maske yardımı - Haber 16:50: Kapalı mağazalara bakıp geçmekle yetiniyorlar - Haber 16:50: Fas'ta sağlık görevlileri halkı koronavirüs konusunda telefonla bilgilendiriyor - Haber 16:49: SULTANBEYLİ'DE SAHTE MASKE İMALATHANESİNE BASKIN - Haber 16:43: Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır - Spor 16:42: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık - Haber 16:18: Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu - Haber 16:17: TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü - Haber 16:16: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı - Haber 16:11: Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading