Ezine'den Turizm Atağı

Ezine
Kaymakamı Ali İkram Tuna
, ilçede görev yapan muhtarlar ve daire müdürleri ile bir araya geldi.
Öğretmenevi'ndeki toplantıda, ilçedeki sorunlar ve çözüm yolları konuşuldu. Kentteki en önemli sorunlardan birisinin istihdam olduğu konusunda tüm paydaşların hem fikir olduğu toplantıda, Ezine'nin büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğu ve istihdam sorununun bu yolla çözülebileceğine dikkat çekildi.
Kaymakam Tuna, ilçede son bir yılda organize sanayiden turizme, eğitimden sağlığa, altyapı yatırımlarından spora, kültür ve sanata kadar tüm Ezine'yi ilgilendiren önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bu yatırımların artarak süreceğini söyledi. Söz
konusu yatırımlar ile Ezine'nin turizm, sanayi ve tarımda üretim ve cazibe merkezi haline geleceğine işaret eden Ali İkram Tuna, 2023 vizyonu dahilindeki çalışmaların kente de büyük katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.
Daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Ezine Meslek Yüksekokulu'nda görevli Doktor Öğretim Üyesi Halil Ersin Avcı, Ezine Kaymakamlığı ve Ezine Belediyesi himayelerinde hazırlanan "Saklı Hazine Ezine Rehberi" ile "Ezine'yi Keşfet" broşürünü tanıttı.
Toplantıya, İlçe Jandarma
Komutanı Jandarma Yüzbaşı Gürkan Irak
, İlçe Emniyet Müdürü Alper Pasinli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Akman, İlçe Müftüsü Ali Üney, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ramazan Eren
ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Ali İkram Tuna,Ezine
03 Aralık 2018 Pazartesi 15:57