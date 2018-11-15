Ezine Devlet Hastanesine Yeni Diş Hekimi Atandı

15 Kasım 2018 Perşembe 11:26



15 Kasım 2018 Perşembe 11:26

Ezine Devlet Hastanesine atanan diş hekimi Enver Gündüz, göreve başladı.Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ezine'de görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.Görev süresi boyunca ilçe ve bölge halkı için başarılı hizmetlerde bulunmak istediğini belirten Gündüz, "Mesaimi hastanemize gelen hastalarımız için kullanmaktan onur duyacağım. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.Hastane Başhekimi Uzman Doktor Muammer Yıldız ise "Hastanemize yeni atanarak görevine başlayan Enver Gündüz'e hayırlı olsun dileklerimizle görevinde başarılar diliyoruz. Diş polikliniğimizde görev yapan hekim sayımız yeni göreve başlayan hekimimizle birlikte 3 oldu. Hastanemiz hizmete açıldığından buyana gerek ilçemize gerek Çanakkale bölgesine gerekse ülkemizin dört bir yanından ilçemize gelen tüm hastalarımıza üstün sağlık anlayışı ile hizmet vermeye devam etmektedir." diye konuştu.