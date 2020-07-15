Ezine ilçesinde çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü - ÇANAKKALE
Çanakkale'nin Ezine ilçesine çıkan yangında 2 hektar makilik alan zarar gördü.
15.07.2020 20:07 | Son Güncelleme: 15.07.2020 21:50
Çanakkale'nin Ezine ilçesine çıkan yangında 2 hektar makilik alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Akçakeçili köyü yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere, 1 yangın söndürme helikopteri, 8 arazöz ve 2 itfaiye aracıyla müdahale edildi.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 2 hektar makilik alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA