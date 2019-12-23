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Ezine Kitap Festivali başladı

Ezine Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ayyıldız Kardeşliği Derneği iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Kitap Festivali ve İmza Günleri" başladı.

23.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:02 Ezine Kitap Festivali başladı
Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ayyıldız Kardeşliği Derneği iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Kitap Festivali ve İmza Günleri" başladı.
İbrahim Dedeoğlu Etkinlik Merkezi'ndeki açılış törenine İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Belediye Başkanı Güray Yüksel, Ezine 3. Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanı Evren Hızlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Akman, Gençlik ve İlçe Müdürü Soner Şahin, siyasi parti ve STK başkan ve temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Etkinliğin ilk gününde şair ve yazar Ahmet Kaşıkçı okuyucularla buluşup kitaplarını imzaladı.
Festival kapsamında açılan sergide, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın çektiği fotoğraflara da yer verildi.
29 Aralık'a kadar açık kalacak festivalde yazar ve konuşmacılar, öğrenciler, veliler ve halkla buluşacak.

Ezine, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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