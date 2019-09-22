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Ezine'nin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü

Ezine ilçesinin işgalden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

22.09.2019 14:22Ezine'nin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü
Ezine ilçesinin işgalden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerinin bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel'in konuşmasının ardından tören tamamlandı.
İlçe kabristanındaki "Garnizon Şehitliği"nde de Kur'an-ı Kerim okundu ve İlçe Müftüsü Ali Üney tarafından dua edildi.
Törene, Bayramiç Kaymakamı ve Ezine Kaymakam Vekili Sercan Gökdemir, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Irak, İlçe Emniyet Müdürü Alper Pasinli, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ezine, Güncel

Kaynak: AA

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