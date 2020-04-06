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Ezine pazarında korona tedbiri

Ezine pazarında korona tedbiri Pazara girmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu Çanakkale'nin Ezine ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerine girmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

06.04.2020 19:01 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:03
Ezine pazarında korona tedbiri
Pazara girmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
ÇANAKKALE - Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerine girmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs, insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kurulan pazar yerine girmek isteyen vatandaşlar, sağlık ve güvenlik tedbirleri gereği içeriye sırayla alındı. Girişte termal kameralardan geçen vatandaşlar, daha sonra dezenfekte tüneline girdiler. Zabıta ve emniyet ekiplerinin hazır bulunduğu Pazar yerine gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı. Ezine pazarında korona tedbiri

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale, Ezine, Genel

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Ezine pazarında korona tedbiri
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