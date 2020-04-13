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Ezine Sosyal Dayanışma Merkezinde maske üretimi başladı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadale kapsamında, sosyal dayanışma merkezinde görev yapan eğitimciler ile halk eğitimi merkezinde görevli usta öğreticiler tarafından maske üretimine başlandı.

13.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:36
Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadale kapsamında, sosyal dayanışma merkezinde görev yapan eğitimciler ile halk eğitimi merkezinde görevli usta öğreticiler tarafından maske üretimine başlandı.
Ezine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde, Sosyal Dayanışma Merkezi atölyelerinde üretilen maskeler vatandaşlara dağıtılacak.
Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maskelerin öncelikle sağlık çalışanlarına verileceğini kaydederek, "Ardından diğer kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma sistemine göre çalışan tüm personellerimiz ve pazar yerine alışverişe gelen vatandaşlarımıza dağıtılacak." dedi. Ezine Sosyal Dayanışma Merkezinde maske üretimi başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Halk Eğitimi Merkezi, Çanakkale, Ezine, Güncel
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