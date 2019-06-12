Ezine ve Bayramiç'te yıl sonu sergileri

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Ezine ve Bayramiç Halk Eğitim Merkezlerince yıl sonu sergileri düzenlendi.Ezine Halk Eğitim Merkezindeki sergide halıcılık, el sanatları, giyim, el ve makine nakışları, seramik, ahşap boyama gibi kurslarına katılan kursiyerlerin 9 aylık çalışmaları yer alıyor.Sergi açılışında konuşan Merkez Müdürü Şevket Çetin, 2018-2019 eğitim öğretim yılında açılan kurslarla ilgili el emeği göz nuru ürünleri sergilemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Çetin, açtıkları kursları özellikleri yönünden Mesleki ve Teknik-Sosyal Kültürel Kurslar olarak ikiye ayırdıklarını belirterek, "İlçemiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce eğitim öğretim takviminin başladığı 1 Eylül 2018 tarihinden bugüne Mesleki Teknik 82, Genel 72 ve Okuma Yazma 38 olmak üzere toplam 192 kurs açılmış olup, bu kurslarımıza bin 368 erkek, bin 660 kadın olmak üzere toplam 3 bin 38 vatandaşımızın kurslarımıza kaydı yapılmıştır. Cumhuriyet döneminde büyük bir heyecanla başlatılan halk eğitimi, yetişkin eğitimi çalışmalarının günümüzde çağdaş normlara uygun şekilde sürdürülmesi öncelikli hedeflerimizden birisidir." dedi.Açılışa, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Belediye Başkanı Güray Yüksel, Milli Eğitim Müdürü Orhan Akman, Emniyet Müdürü Alper Pasinli, Jandarma Komutanı Gürkan Irak, kurum amir ve müdürleri ile okul müdürleri ve kursiyerler katıldı.BayramiçBayramiç Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi ve öğrenme şenliği yoğun katılımla gerçekleşti.Şenlik havasında gerçekleşen etkinlikte, kurumda açılan çeşitli kurslarda eğitim alan kursiyerler hünerlerini sergiledi.Bayramiç Halk Eğitim Merkezi Müdürü Celalettin Öztürk'ün ev sahipliğinde gerçekleşen törene Belediye Başkanı Mert Uygun, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Başçavuş Ecevit Kocabıyık, Milli Eğitim Müdürü Birol Çakır, kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri, okul müdürleri, öğretmenler, usta öğreticiler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Kurum Müdürü Öztürk, törende yaptığı konuşmada, yıl boyunca 35 branşta 170 kurs açtıklarını söyledi.Merkezlerinde mesleki kursların yanı sıra sosyal kültürel faaliyetlerin yapıldığını belirten Öztürk, "Halk Eğitim Merkezimiz halkını her daim ileriye götüren sanat ve kültür evidir." diye konuştuKonuşmaların ardından kursiyerlerin hazırladığı serginin açılışı yapıldı.