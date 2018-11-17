Ezine Yağlı Tohumlar Kooperatifi'nde Seçim

Ezine
Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinin olağan genel kurulunda Yahya Keskin
yeniden başkanlığa seçildi.
Kooperatifin hizmet binasında yapılan olağan genel kurul divanın teşekkülü, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra konuşan Başkan Yahya Keskin, kooperatiflerinin Trakya
Birliğe bağlı 48 kooperatiften birisi olduğunu ve bu kooperatifler içinde de en çok yem satan kooperatif olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından geçilen seçimlerde başkanlığa mevcut başkan Yahya Keskin tekrar seçilirken, yönetim Kurulu üyeliklerine Tuncer Şaşkın, Mehmet Naci
Uzun ve Cahit Eken getirildi.
Keskin,Ezine
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:40