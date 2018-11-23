Ezineli Öğretmenlerden Öğretmenler Günü Klibi

Çanakkale
'nin Ezine
ilçesinde Yahya Çavuş ilk ve ortaokulu öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk
ve şehit öğretmenler anısına klip çekti.
Ezine Yahya Çavuş İlk ve Ortaokulu öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrencileriyle kamera karşısına geçti.
Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk
ve şehit öğretmenlerin anısına çeken öğretmenler, klipte, öğretmenlerin çocukların hayatlarına nasıl etkide bulundukları ve geleceğin inşasındaki önemine işaret edildi.
Yahya Çavuş Ortaokulu Müdürü Raşit Taylan Demir
, yaptığı açıklamada, okul öğretmenlerinin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel klip çektiklerini söyledi.
Klibin çekimleri sırasında duygusal ve eğlenceli anların yaşandığını belirten Demir, şunları kaydetti:
"Bizler bu klipte öğretmenlerimizin çok yönlülüğünü, fedakarca çabalarını ortaya koymaya çalıştık. Katılımlarından dolayı tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim. Bu klip vasıtasıyla da tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başarılar dolu uzun ve sağlıklı bir yaşam diliyorum. İyi ki varlar."
Mustafa Kemal Atatürk,Ezine