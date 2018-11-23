Ezineli Öğretmenlerden Öğretmenler Günü Klibi

23 Kasım 2018 Cuma 13:35



23 Kasım 2018 Cuma 13:35

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Yahya Çavuş ilk ve ortaokulu öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk ve şehit öğretmenler anısına klip çekti.Ezine Yahya Çavuş İlk ve Ortaokulu öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrencileriyle kamera karşısına geçti.Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerin anısına çeken öğretmenler, klipte, öğretmenlerin çocukların hayatlarına nasıl etkide bulundukları ve geleceğin inşasındaki önemine işaret edildi.Yahya Çavuş Ortaokulu Müdürü Raşit Taylan Demir, yaptığı açıklamada, okul öğretmenlerinin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel klip çektiklerini söyledi.Klibin çekimleri sırasında duygusal ve eğlenceli anların yaşandığını belirten Demir, şunları kaydetti:"Bizler bu klipte öğretmenlerimizin çok yönlülüğünü, fedakarca çabalarını ortaya koymaya çalıştık. Katılımlarından dolayı tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim. Bu klip vasıtasıyla da tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başarılar dolu uzun ve sağlıklı bir yaşam diliyorum. İyi ki varlar."