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Eziyet edilen 'Şeker' köpek artık kaymakamlık konutunda

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesinde görevli 3 personelin eziyet ettiği iddia edilen köpek, Muş'taki tedavisinin ardından Bulanık Kaymakamlığı konutundaki yeni yuvasına getirildi.

20.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:35 Eziyet edilen 'Şeker' köpek artık kaymakamlık konutunda
MUŞ (İHA) – 'un Belediyesinde görevli 3 personelin eziyet ettiği iddia edilen köpek, Muş'taki tedavisinin ardından Bulanık Kaymakamlığı konutundaki yeni yuvasına getirildi.

Yaklaşık 1,5 ay önce belediye personelinin işkence etmesinin ardından Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün sahiplendiği köpeğin Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezindeki tedavisi tamamlandı. Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi'nin sahip çıkmasının ardından "Şeker" ismi verilen köpek Bulanık'a getirildi.

Tedavisi tamamlanan Şeker ismi verilen köpeğe bakmak için talip olduklarını ifade eden Kaymakam İlidi, " konutunun bahçesinde kulübe yaptırdık. Mamalarını veriyoruz, aşılarını yaptırıyoruz. Şeker ismini verdiğimiz köpeğimiz yeni kulübesine kavuştu ve daha mutlu. Umarım bu davranışımız tüm insanlara örnek olur. Hayvan hakları konusunda güzel bir duyarlılık oluşur. İnsanların hepsi hayvanların bir canlı olduğunu unutmaz. Ona göre hareket ederler" dedi. - MUŞ

Kaymakamlık, Bulanık, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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