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Ezzeldin Bahader, 75 yaşında sahaya çıkarak dünyanın en yaşlı futbolcusu olacak

Profesyonel futbolcu olma hayalini hep ertelemek zorunda kalan Mısırlı Ezzeldin Bahader 75 yaşında dünyanın en yaşlı futbolcusu olmaya hazırlanıyor. Bahadır, hedefine ulaştığı taktirde, İsrailli 73 yaşındaki Isaak Hayik'in rekorunu kırmış olacak.

12.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:04

Profesyonel futbolcu olma hayalini hep ertelemek zorunda kalan Mısırlı Ezzeldin Bahader, 75 yaşında dünyanın en yaşlı futbolcusu olmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz ay Mısır 3. Lig kulüplerinden "6th October" ile sözleşme imzalayan Bahader, 90 dakika boyunca iki maç oynayarak Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanacak.

ÖZEL ANTRENÖRLE ÇALIŞTI

Altı torun sahibi Bahader gerekli kondisyona ulaşmak için takım antrenmanlarının yanı sıra özel bir antrenörle çalıştı.

Bahadırın kişisel antrenörü Mahmut Rıfat, Bahader'in yüksek motivasyon ile fizik sorunu yaşamayacağını iddia ediyor.

Forvet olarak oynayan Bahadır, hedefine ulaştığı taktirde, İsrailli 73 yaşındaki Isaak Hayik'in rekorunu kırmış olacak. Hayik, İsrail 4. Lig ekiplerinden Or Yehuda takım kaleci olarak görev alıyor.

(Euronews)

Ezzeldin Bahader, 75 yaşında sahaya çıkarak dünyanın en yaşlı futbolcusu olacak

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HABER YORUMLARI (1)
TALHA CAN:bunda ne var benim babanem 97 yaşında sahaya çıkar geri döner maharet değil yani
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