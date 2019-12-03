Haberler » Ekonomi » F-16 koltuğunun özel konukları - Ekonomi

F-16 koltuğunun özel konukları

HAVELSAN, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, otizmli çocukları eğlenceli simülatörleriyle buluşturdu.

03.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:46F-16 koltuğunun özel konukları
HAVELSAN, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, otizmli çocukları eğlenceli simülatörleriyle buluşturdu.
HAVELSAN, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Otizm Vakfı ile iş birliği yaparak farklı bir etkinlik gerçekleştirdi. Şirket, vakıf bünyesinde eğitim gören otizmli bireyleri HAVELSAN Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Merkezi'nde ağırladı.
HAVELSAN'ın geliştirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan F-16, Hezarfen Paraşüt ve Keskin Nişancı simülütörlerini deneyen otizmli çocuklar, gönüllerince bir gün geçirdi.
Otizm Vakfı Eğitim Koordinatörü Engin Arslan, HAVELSAN ile çok değerli bir iş birliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çocuklarımız burada çok eğlenceli vakit geçirdi. HAVELSAN'a bizlerin eğitim sürecine önemli katkı sunan bu anlamlı davranışı için teşekkür ederim. Bu farkındalığın tüm kurumlarımıza yaygınlaştırılmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Dünya Engelliler Günü, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:18 İMİB'den "Dünya Madencilik Günü" açıklaması - Ekonomi
11:17 Katar, Türkiye'ye 7 milyar dolar daha yatırım yapacak - Ekonomi
11:16 TCMB'den repo ihalesi - Ekonomi
11:14 Türkiye'ye 117 ülkeden getirdiği turistler ile 2023 hedeflerine odaklandı - Ekonomi
11:11 OYAK Genel Müdürü Erdem: "Birlikte başarmayı başarmalıyız" - Ekonomi
10:52 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Ekonomi
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
10:10 Turunçgillerin atası kamkatın kilosu 20 lira - Ekonomi
09:45 Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
11:35 Türkiye'de ilk kez Malatya'da üretilen mor ekmeğe ilgi artıyor - Haberler
3.12.2019 11:20:42