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F-16'lar Aselsan ile Dostu Düşmanı Bilecek

Aselsan Mod 5/S cevaplayıcı cihazlar ile F-16 uçaklarında dost ve düşman ayrımı yapılabilecek. Cihazların seri üretimine başlandığı bildirildi.

01.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:49
F-16'lar Aselsan ile Dostu Düşmanı Bilecek

Aselsan Mod 5/S cevaplayıcı cihazlar ile F-16 uçaklarında dost ve düşman ayrımı yapılabilecek. Cihazların seri üretimine başlandığı bildirildi.


Sorgulama ve cevaplama yöntemiyle çalışacak olan Aselsan cihazlarının, dost-düşman tanıma ve tanıtma sistemlerini hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirdiği söylendi. Cihazların Hava Kuvvetleri için seri üretime alındığı ifade edildi.


Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Aselsan arasında imzalanan sözleşmede, Hava ve Deniz kuvvetleri komutanlıklarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak IFF Mod 5/S cevaplayıcı, kısa, orta ve uzun menzilli sorgulayıcı, birleşik sorgulayıcı ve cevaplayıcı sistemlerin geliştirilmesi ve seri üretime alınması yer alıyor.


İlk Mod 5/S Entegrasyonu Başarıyla Sonuçlandı


Hava Kuvvetleri komutanlığı bünyesinde bulunan F-16 Blok 30 TM uçakları için üretildiği belirtilen Mod 5/S sistemleri, dost-düşman tanımlamasını gerçekleştirecek.


Yapılan açıklamada, tasarımı gerçekleştirilen ve seri üretime alınan Mod 5/S sistemlerinin ilk entegrasyon işleminin yapıldığı ve test aşamasını başarıyla geçtiği ifade edildi. Cihazların uçaklar üzerinde entegrasyon işlemleri Mikro-Elektronik Güdüm ve Elektro-Optik Sektör başkanlığı yönteminde gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Aselsan, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››F-16'lar Aselsan ile Dostu Düşmanı Bilecek - Haberler

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