F-16 pilotu, elektrik tellerinde asılı kaldı

Fransa'nınBrittany ilinin Pluvigner ilçesinde Belçika'ya ait bir F-16 savaş uçağı yerleşim yerinin çok yakın mesafesinde düştü. Uçağın iki pilotu paraşütle atlayarak kazadan kıl payı kurtuldu.

OLAY YERİNE GELEN EKİPLER KURTARDI

Pilotlardan biri üzerinden 250 bin voltluk elektriğin geçtiği tellerde asılı kaldı. Olay esnasında bölgedeki sivil vatandaşlar zarar görmezken, tellerde asılı kalan pilot kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

PİLOTUN DURUMU AĞIR

Pilotun ağır yaralandığını söyleyen yetkililer, uçağın bir evin yaklaşık 50 metre uzağına düştüğünü vurguladı. Acil servis şefi Cyril Berrod, pilotun paraşütün elektrik tellerine takılmasından dolayı tellerde mahsur kaldığını belirterek "Daha fazla bilgi paylaşamam" ifadelerini kullandı.

İşte olay yerinden kareler;